Coronavirus 2019-nCoV : le Britannique responsable des contaminations en Haute-Savoie a également contaminé cinq autres personnes

Tous les tests pratiqués sur les habitants et vacanciers aux Contamines-Montjoie sont négatifs, il n'y a aucun nouveau cas de coronavirus en France. En revanche, le Britannique qui a contaminé cinq personnes en Haute-Savoie aurait fait d'autres victimes.

Ce Britannique est arrivé en France, en Haute-Savoie, fin janvier. Il semble avoir été en contact avant avec le coronavirus, à Singapour où il assistait à une réunion de travail.

>> Suivez notre direct sur l'épidémie de coronavirus 2019-nCoV

Aux Contamines-Montjoie, il réside dans un chalet, divisé en deux parties. Il contamine à son tour certains habitants de ces deux appartements, avant de rentrer en Grande-Bretagne. Cinq d'entre eux ont déclaré la maladie en France vendredi, et ont été immédiatement hospitalisés. Mais c'est également le cas de cinq autres personnes, qui ont depuis quitté la France. "Il y a d'autres cas secondaires à l'extérieur du territoire national, précise Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, puisque les autorités britanniques confirment que leurs nouveaux cas sont liés à ce 'cluster'. Et il semble que ce soit aussi le cas d'un malade en Espagne, après un contact avec ce cas initial".

Des patients plus contagieux que d'autres ?

Au total donc, dix personnes ont été contaminées par le même malade. C’est bien plus que ce qu’observent les épidémiologistes depuis le début de l’épidémie en Chine. Selon eux, un malade contamine "entre deux et trois personnes". Dix d’un coup, cela voudrait dire que certains patients seraient plus contagieux que d’autres. Ces données vont maintenant être prises en compte par les chercheurs, qui chaque jour depuis le début de l’épidémie en apprennent davantage sur ce coronavirus.