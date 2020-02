Coronavirus 2019-nCoV : la démonstration de force de Pékin

Les images ont été largement relayées à la télévision chinoise. On peut y voir des drones munis d'un bidon de produit désinfectant qu'ils pulvérisent rue après rue. "Nous avons demandé aux résidents de ne pas laisser de linge à sécher dehors, de fermer les fenêtres et les portes", indique Shang Chengxia, secrétaire générale du Parti communiste du district de l'Anhui. Dans la province d’Hubei, 400 camions quadrillent les rues. Certains sont armés d'impressionnants canons pulvérisateurs.

Le bilan s'alourdit chaque jour

Des centaines de volontaires sont à pied d'œuvre contre la propagation du coronavirus 2019-nCoV. Pour l'heure, il est difficile d'affirmer que ces produits sont efficaces contre l'épidémie. En tout cas, ils permettent aux autorités chinoises d'afficher leur détermination, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour critiquer leur réaction tardive. Le bilan de l'épidémie ne cesse de s'alourdir en Chine avec plus de 550 décès.

