Coronavirus 2019-nCoV : faute de demande, Air France réduit ses vols vers Pékin et Shanghai

Le groupe plannifie habituellement deux vols quotidiens entre Paris et Shanghai, à l'exception du jeudi, soit un total de 13 vols hebdomadaires, et un deuxième vol vers Pékin les mardi, jeudi et samedi, soit 10 vols hebdomadaires.

Un appareil A350 d'Air France décolle du centre d'Airbus à Colomiers (Haute-Garonne), le 27 septembre 2019. (PASCAL PAVANI / AFP)