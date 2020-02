Coronavirus 2019-nCoV : des passagers d'un paquebot en quarantaine, 130 passagers infectés

Depuis lundi 3 février, le paquebot Diamond Princess est à quai à Yokohama, au Japon. Le navire est en quarantaine. À bord, 130 passagers ont contracté la nouvelle souche de coronavirus, le 2019-nCov. Linda et Michel, deux ressortissants français, viennent de Nouvelle-Calédonie. Ils racontent leur vie à bord : "Nous avons le port obligatoire du masque et des gants quand nous sortons. Les échanges sont réduits au minimum. Donc on reçoit tous les repas via le 'room service ', juste on reçoit et on ressort le plateau vide. (...) Nous ne sommes que quatre Français à bord", rapporte Linda.

Encore neuf jours de confinement

Par contre, la passagère indique que ce qui est stressant c'est de ne pas savoir ce qui leur arrivera après le 19 février et la fin du confinement. Il y a en tout 3 700 personnes à bord. En Chine, le virus a déjà fait plus de 900 morts et plus de 40 000 personnes sont contaminées.

