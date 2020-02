Coronavirus 2019-nCoV : des Français à bord du Diamond Princess, placé en quarantaine au large du Japon

En Chine, le bilan du coronavirus est monté à 908 morts et plus de 40 000 contaminations. Au Japon, le cas du Diamond Princess, le paquebot de croisière retenu dans le port de Yokohama, continue d'inquiéter. Plus de 130 passagers ont été contrôlés positifs au coronavirus et des Français sont à bord.