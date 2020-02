Coronavirus 2019-nCoV : comment vit-on dans les villes de Chine en quarantaine ?

À Wuhan, en Chine, ce sont des scènes à peine croyables qui se déroulent chaque jour depuis que la ville a été placée en quarantaine, en raison du coronavirus 2019-nCoV. "Imaginez cette ville de 11 millions d'habitants qui, en plein milieu de la semaine, devrait être grouillante, mais dans le quartier des affaires, il n'y a personne. On peut marcher tranquillement sur la route, on ne sera pas dérangé par une voiture ni par les gens, car ils ne sortent plus", explique Arnauld Miguet, en direct de Wuhan.

Une ville à l'arrêt

La plupart des boutiques restent, elles, désespérément closes. "On croise cependant quelques personnes qui sortent pour se ravitailler et pour trouver des produits de première nécessité, mais les gens restent à distance, car tout le monde est méfiant. On ne sait jamais, quelqu'un peut porter le virus. Il y a des lieux sensibles dans lesquels il ne faut pas se rendre, comme les hôpitaux. Cette ville est complètement à l'arrêt, elle a été mise sous cloche le 23 janvier, et il semble que cela risque de continuer encore pour longtemps", conclut le correspondant Asie de France Télévisions.

