Coronavirus 2019-nCoV : 8 000 médecins et infirmières arrivent en renfort à Wuhan

En chine, l'épidémie de coronavirus 2019-nCoV continue de s'étendre. On parle désormais de plus de 560 morts et de plus de 28 000 contaminations. Le journaliste Arnauld Miguet, en duplex depuis Wuhan (Chine), revient sur les mesures exceptionnelles prises dans le pays pour accueillir les malades.