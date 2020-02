Coronavirus 2019-nCoV : une plateforme téléphonique pour répondre aux questions

Comme tous les jours depuis samedi 1er février, les appels s'enchaînent sur la plateforme téléphonique qui vise à répondre aux inquiétudes concernant le coronavirus 2019-nCoV. À l'autre bout de la ligne, un chef d'entreprise dont les salariés refusent d'ouvrir des colis venus de Chine. "Concernant les colis, vous n'avez pas de risque potentiel. Le virus ne survit pas à l'air libre", explique Géraldine Awakosa, téléopératrice. L'objectif est de rassurer et de désengorger le 15.

"On rassure les gens"

Parmi les inquiétudes les plus fréquentes, on retrouve les questions concernant les voyages vers des pays d'Asie, mais pas seulement. "Tout ce qui concerne la proximité avec des personnes d'origine asiatique dans le métro. On rassure les gens", confie Habita Edet, téléopératrice. L'ensemble des téléconseillers répond aux questions non médicales sur l'épidémie. En cinq jours, 2 500 appels ont déjà été reçus.

