Coronavirus : 182 Français mis en quarantaine

Après 12 heures et demie de vol, l'avion militaire français arrive enfin à Istres (Bouches-du-Rhône), vendredi 31 janvier. À son bord, 182 personnes. Mais au débarquement, deux d'entre elles présentent des symptômes. Elles sont immédiatement évacuées par ambulance vers un centre spécialisé à Marseille (Bouches-du-Rhône). Les autres rapatriés sont emmenés par car vers le centre de vacances réquisitionné pour les accueillir, dans la commune voisine de Carry-le-Rouet. Un immense soulagement teinté de regret pour certains. Agnès Buzyn a fait spécialement le déplacement pour les accueillir.

Les habitants de Carry-le-Rouet sont inquiets

Pendant 14 jours, c'est ici que les rapatriés vont être confinés, dans un décor confortable et convivial. Un centre placé sous haute protection policière. À l'intérieur, la Croix-Rouge, des psychologues, des médecins et des infirmières seront présents 24 heures sur 24. Tous sont bénévoles. Mais dans la ville de Carry-le-Rouet, cette arrivée interpelle. Des habitants se sont présentés à la mairie pour dire leur inquiétude. Un rapatriement d'autant plus polémique que le village accueille le week-end des 1er et 2 février la fête de l'oursin. Certains craignent que le public ne vienne pas, mais d'autres habitants veulent faire preuve de bon sens. En fin de journée, vendredi, la préfecture et la mairie ont organisé une réunion publique pour rassurer la population.

Le JT

Les autres sujets du JT