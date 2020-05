Coronavirus : 131 morts ces dernières 24 heures en France, moins de 2 000 malades en réanimation

Le nombre de patients en réanimation est en baisse constante depuis le 9 avril.

L'épidémie de Covid-19 a fait 131 morts de plus en 24 heures en France, mais le nombre de malades en réanimation poursuit sa baisse, repassant sous les 2 000 pour la première fois depuis le 22 mars, selon le bilan quotidien, lundi 18 mai, de la Direction générale de la santé.

Au total, au moins 28 239 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés depuis le 1er mars. Si 19 015 personnes sont toujours hospitalisées, le nombre de cas graves en réanimation s'établit à 1 998, soit 89 de moins en 24 heures.

Quatre régions regroupent toujours 71% des patients en réanimation

Ce chiffre des malades en réanimation, qui reflète notamment la pression sur le système hospitalier, est en baisse continue depuis le 9 avril, après avoir atteint un pic à 7 148. Avant l'épidémie de coronavirus, la capacité nationale en réanimation était de l'ordre de 5 000 places et avait été augmentée pour faire face à l'afflux de malades.

Quatre régions – Ile-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône Alpes et Hauts-de-France – regroupent 71% des patients en réanimation. Sur les décès, 17 589, soit 123 de plus, ont été enregistrés en milieu hospitalier et 10 650, soit 8 de plus, dans les Ehpad et établissements médico-sociaux.