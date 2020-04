Coronavirus : 100 musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France jouent Charlie Chaplin pour soutenir l'Unicef

100 musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France, dirigés par Mikko Franck, ont décidé de se mobiliser aux côtés de l'Unicef pendant cette crise sanitaire, rapporte ce mercredi 22 avril France Musique. L'objectif : diffuser un message de soutien et accompagner l'appel aux dons pour les enfants dont s'occupe ce fonds des Nations unies.

Chaque musicien a joué depuis son domicile Love Theme, tiré du film Les Temps modernes de Charlie Chaplin, dans une version arrangée pour l'occasion par le compositeur et chef d'orchestre américain Timothy Brock. Tous les fichiers ont ensuite été scénarisés, montés et mixés par quelques musiciens de l'orchestre et un clip a également été réalisé.

L’Orchestre Philharmonique de Radio France est ambassadeur d'Unicef France depuis 2007.