Corée du Sud : les cas de Covid-19 repartent à la hausse

En Corée du Sud, le nombre de cas de Covid-19 est reparti à la hausse. Le pays, qui a fait office de modèle en matière de lutte contre le virus avec une stratégie précoce de tests et de traçage, est frappé par une troisième vague qui pourrait être, selon le Premier ministre sud-coréen, la plus grave depuis le début de la pandémie. "Dimanche 6 décembre, plus de 600 cas ont été enregistrés en une seule journée et 17 foyers ont été identifiés dans le pays", rapporte le correspondant de France Télévisions, Arnault Miguet.

50 personnes max pour les rassemblements

Le niveau d’alerte est repassé à son maximum, surtout à Séoul, la capitale. Un couvre-feu a été imposé dans les bars et restaurants pour les trois prochaines semaines. Les écoles sont à nouveau fermées et la jauge pour les rassemblements est fixée à 50 personnes. "La Corée du Sud reste un modèle de lutte contre le virus et n’a jamais connu de confinement général de sa population. Sur 52 millions d’habitants, il y a eu 38 000 personnes contaminées et 549 décès depuis le début de la pandémie", conclut Arnault Miguet.

