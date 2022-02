"L'addition des mécontentements ne fait pas forcément une convergence, c'est un affaiblissement", a analysé Jean-François Amadieu, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, invité vendredi 11 février de franceinfo. Il réagissait au mouvement baptisé "convoi de la liberté", inspiré du mouvement des routiers canadiens. Il a émergé en France, sur les réseaux sociaux, via des appels à prendre sa voiture pour aller "bloquer la capitale" à partir de vendredi pour dénoncer les mesures sanitaires et la hausse des prix. Une action "à la forme originale et médiatique", selon ce spécialiste des mouvements sociaux.

Même s'il est "impossible", pour le moment, "de connaître la composition" de ce mouvement qui "va sans doute évoluer dans le courant de la journée", Jean-François Amadieu a évoqué la présence "d'antivax", "de mouvances proches de l'extrême droite" et "d'une parenté avec les 'gilets jaunes'". Il y a, selon lui, "trop d'hétérogénéité, avec des revendications extrêmement larges".

"Dans l'opinion, le soutien ne pourra pas être similaire aux 75% de soutien et de sympathie des 'gilets jaunes' parce que les opinions publiques soutiennent globalement les restrictions liées à la politique sanitaire", a-t-il poursuivi. Jean-François Amadieu a rappelé que "les antipass et les antivax ne sont pas majoritaires" en France. "Il n'y a que 32% des Canadiens qui soutiennent ce mouvement", a-t-il ajouté en guise de comparaison avec le mouvement canadien.

Interrogé sur le risque de débordements dans la capitale, le professeur a reconnu que "ça allait être très compliqué". Il y a, selon lui, une inquiétude sécuritaire, une difficulté supplémentaire, car "c'est plus facile de contrôler des gens à pied" que des manifestants en voiture.

"Bloquer un convoi, ça peut être assez facile, mais bloquer des gens qu'on ne peut pas distinguer et qui circulent un peu partout en faisant du tintouin, ce n'est pas si simple." Jean-François Amadieu, spécialiste des mouvements sociaux à franceinfo

Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, des consignes ont été données "pour retirer les signes qui permettent de reconnaître" les voitures des manifestants de celles des riverains parisiens. "Beaucoup disent, de toute façon, on passera quand même, personne ne peut nous empêcher de circuler", a rapporté Jean-François Amadieu. "La stratégie va être simple, c'est de se rapprocher avec n'importe quel type de véhicule des lieux de pouvoir parisiens", a-t-il résumé.