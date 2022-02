Mouvement antivax : à Lyon, les contestataires se préparent pour le convoi jusqu’à Paris

"Les personnes qui sont ici rassemblées à Lyon sont forcément galvanisées par cette idée d’un convoi jusqu’à la capitale, cela dit tous ces manifestants n’iront pas forcément jusqu’à Paris", dit Ben Barnier, en direct de Lyon (Rhône). Plusieurs raisons à cela : "d’une part il y a des personnes qui vivent ici en région lyonnaise, qui sont tout simplement venues rencontrer les manifestants, les soutenir, mais qui n’iront pas plus loin", décrit le journaliste.

Atteindre la capitale malgré l’interdiction

Certaines personnes ne souhaitent pas entrer à Paris, "et éviter la foule, les éventuels incidents. Enfin il y a les personnes les plus déterminées, 400 à 500 personnes attendues à Lyon, elles viennent de Nice (Alpes-Maritimes) et de Marseille (Bouches-du-Rhône), et elles me confiaient ce soir encore qu’elles comptaient bien atteindre la capitale et ce malgré l’interdiction", rapporte Ben Barnier pour le 19/20 de France 3.