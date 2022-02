"Convoi de la liberté" : les manifestants se dirigent vers Bruxelles

Ils l’avaient annoncé, Paris n’était qu’une étape de leur périple. Les participants du "convoi de la liberté" rallient désormais la capitale belge, Bruxelles. Sur la route, certains font escale, notamment près de Lille ou plusieurs centaines de personnes étaient au rendez-vous. "Il y a d’autres convois qui se sont réunis ailleurs, pour ne pas refaire les mêmes erreurs que nous avons faites pour monter à Paris, où ils sont parvenus à nous bloquer", explique un participant.

Les taxi inquiets

La capitale européenne où un nouveau rassemblement est prévu lundi 14 février, a interdit les manifestations comme à Paris. Alors sur Twitter la police fédérale prévient les manifestants dans quatre langues différentes. "Nous vous conseillons de ne pas vous rendre ce lundi à Bruxelles en voiture", peut-on lire. Les hôpitaux et l’aéroport seront difficiles d’accès. Les Belges, eux, devront s’adapter. "C’est constamment des problèmes, les taxis ne roulent déjà plus", s’agace une conductrice de taxi. "On n'est ni pour ni contre, on veut juste que la circulation nous permette de travailler", indique un autre chauffeur. Des cortèges des Pays-Bas sont également attendus.