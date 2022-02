« Convoi de la liberté » : escale à Lille pour les manifestants, en route vers Bruxelles

B. Six

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblé à Lille (Nord), lundi 14 février. Il y a eu un mot d’ordre pour un départ vers 8 heures, direction Bruxelles (Belgique) ou Strasbourg (Bas-Rhin). Dimanche 13 février, 1 300 personnes, 900 véhicules, étaient rassemblées sur le parking d’un grand supermarché de Lille. La plupart sont repartis vers Bruxelles au compte-goutte alors que certains ont dormi sur place.

Manifestation motorisée interdite à Bruxelles

Les participants sont issus de toute la France et ont pris pour modèle la mobilisation qui paralyse la capitale canadienne, Ottawa. Samedi 12 février, ils ont rejoint Paris, plusieurs personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre. Par crainte de la contestation et pour éviter un blocage, les autorités belges ont interdit toute manifestation dans la capitale "avec des véhicules motorisés", explique la journaliste de France Télévisions, Barbara Six.