"Convoi de la liberté" au Canada : les forces de l'ordre reprennent l'évacuation du pont bloqué par des manifestants

La police canadienne a repris, dimanche 13 février, son opération pour dégager le pont Ambassador, axe frontalier névralgique entre le Canada et les Etats-Unis bloqué depuis lundi 7 février par des manifestants anti-mesures sanitaires.

Un important contingent de policiers s'est regroupé aux abords du pont en début de matinée et les forces de l'ordre ont commencé à procéder à des arrestations et à remorquer des véhicules, a indiqué la police de Windsor dans un tweet.

Enforcement actions continue at the demonstration area with arrests being made. Vehicles being towed. Please continue avoiding the area.