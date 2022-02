"Convoi de la liberté" au Canada : intervention "imminente" de la police à Ottawa

"Si vous voulez partir de votre propre gré, c'est maintenant qu'il faut le faire". La police, déployée en masse jeudi 17 février dans les rues d'Ottawa, a annoncé se préparer à intervenir de manière "imminente" pour libérer les rues de la capitale paralysée depuis bientôt trois semaines par des manifestants anti-mesures sanitaires.

Pour la première fois depuis le début du mouvement, des groupes de policiers se sont positionnés dans la matinée dans les rues d'Ottawa face aux contestataires et aux centaines de camions qui bloquent les rues. "Nous sommes prêts à agir pour expulser les manifestants illégaux de nos rues", a plastronné le chef intérimaire de la police, expliquant qu'un périmètre de sécurité a été érigé autour du centre-ville et qu'une centaine de check-points permettent de contrôler les entrées dans la zone.

La crainte de la présence "d'éléments radicaux"

Sur le terrain, les manifestants continuent de faire résonner trompettes et klaxons, tournant en rond, drapeau canadien sur le dos ou accroché à une crosse de hockey.

Un mélange de pluie et de neige attendue mercredi et dans les prochains jours pourrait compliquer les opérations de la police, qui est confrontée à une situation complexe et périlleuse pour déloger les manifestants sans heurts. Elle craint notamment la présence d'"éléments radicaux" mais aussi de nombreux enfants dans la manifestation, y compris des bébés.