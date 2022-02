"Convoi de la liberté" au Canada : des leaders du mouvement interpellés à Ottawa

Dans un discours à la Chambre des communes, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a estimé que la contestation n'avait plus rien de "pacifique".

Des menaces à l'exécution. La police canadienne a procédé, jeudi 17 février au soir, à de premières arrestations de meneurs du mouvement anti-mesures sanitaires qui bloquent les rues d'Ottawa depuis bientôt trois semaines. Tamara Lich, l'une des organisatrices du "convoi de la liberté", a été interpellée par la police ainsi qu'un autre leader, Chris Barber.

"Si vous voulez partir de votre propre gré, c'est maintenant qu'il faut le faire", avait lancé aux manifestants dans l'après-midi le chef intérimaire de la police d'Ottawa, avertissant que ce week-end serait "bien différent des trois derniers". Il s'était également dit prêt à "employer certaines techniques qui ne sont pas couramment vues à Ottawa".

Des comptes bancaires bloqués

De son côté, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a estimé que cette contestation n'avait plus rien de "pacifique", lors d'un débat à la Chambre des communes. Afin d'accentuer la pression, la ministre des Finances a également déclaré que des "comptes bancaires d'individus et d'entreprises" liés au blocage avaient été gelés.

La ville d'Ottawa, la province de l'Ontario et le Canada entier sont sous état d'urgence en raison de ce mouvement de contestation, parti de l'opposition des camionneurs à se faire vacciner contre le Covid-19 pour franchir la frontière entre le Canada et les Etats-Unis. Le mouvement s'est étendu ces dernières semaines à l'ensemble des mesures sanitaires et, pour de nombreux manifestants, à un rejet du gouvernement de Justin Trudeau.