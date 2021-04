Consommation : pour le déconfinement, les Français veulent dépenser raisonnablement

Les Français vont-ils dépenser leur argent au déconfinement ? Alors que les comptes d'épargne de certains sont bien remplis, nombreux sont ceux qui ont déjà leur petite idée. "La première dépense qu’on va faire, ça va être pour pouvoir partir en vacances en famille car c’est ça qui nous a le plus manqué", juge une passante.

Des dépenses sans excès

"On a mis de l’argent de côté et on compte bien l’utiliser pour voyager, le reste de l’année, si c’est permis", renchérit une femme âgée. Parmi les plus jeunes, on envisage plutôt de sortir la carte bancaire pour acheter de nouveaux habits. Plus original : une jeune femme affirme aussi vouloir racheter des bougies parfumées. À chacun son plaisir. Mais pas question de dépenser des sommes folles pour autant. Pourtant, depuis le début de l’année, les Français épargnent plus. Pour le livret A, quasiment 12 milliards d’euros ont été collectés.