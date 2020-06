Consommation : la lentille verte du Puy se fait rare

En grande surface, elle est en tête de gondole malgré son prix deux fois plus élevé qu’une lentille ordinaire. La lentille verte du Puy, réputée bonne pour la santé, est même en tête des ventes. Dans l’entreprise de conditionnement Sabarot-Wassner, à Chaspuzac (Haute-Loire), ce produit bio est bientôt en rupture de stock. Valérie Astier, salariée, montre à nos journalistes la dernier sac de lentilles du Puy, qui partira bientôt en conditionnement.

"Toutes les années ,nous avons beaucoup de demande et très peu d'offre"

Pendant le confinement, les ventes de légumes secs ont bondi de 78%, mieux que le riz ou les pâtes. La lentille, produit tendance qui peut apporter du fer et des protéines, est presque en rupture de stock chez ce conditionneur mais ce n’est pas la première fois. "Toutes les années, nous avons beaucoup de demande et très peu d'offre finalement", explique Valérie Astier. "Sur les 900 tonnes, en bout de course, nous sommes obligés de sélectionner nos clients car tout le monde ne pourra avoir la lentille du Puy", ajoute-t-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT