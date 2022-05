brut

"Je n'ai pas besoin de changer." Mathias Mester mesure 1m42 et est le premier finaliste de Danse avec les stars en Allemagne atteint de nanisme. Pour Brut, il raconte en quoi l'inclusion passe aussi par le rire.

“Je crois que beaucoup de gens m’avaient sous-estimé”

“Il faut savoir dans quoi on se lance, car quand on ne correspond pas à la norme, on peut aussi s’exposer à de nombreuses critiques.”

Mathias Mester est la première personne atteinte de nanisme à participer à l’émission Danse avec les stars en Allemagne. Sur la piste, il montre en quoi la danse n’a pas besoin de normes.

“J’ai l’impression qu’en général, toutes les personnes qui sont handicapées ou 'différentes' sont, disons, sous-estimées”, confie le finaliste.

“Il n’y a qu’une direction à suivre, c’est droit devant”

“J’ai beaucoup d’auto-dérision et je trouve ça très important de savoir rire de soi. Quand on s’amuse, la vie est bien plus facile.”

Alors que les Jeux Olympiques de 2020 ont été annulés à cause de la pandémie, l’athlète a lancé sur ses réseaux-sociaux les jeux de la “parantaine”, où il reproduit des épreuves sportives alors qu’il est confiné.

Aujourd’hui, Mathias Mester partage avec ses 272 000 abonnés sur Youtube des scènes de son quotidien, toujours de manière humoristique. Le sportif totalise 7 titres de champion du monde, en lancer de javelot, lancer de disque, et lancer de poids.