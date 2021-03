VIDEO. Covid-19 : "La situation n'est pas encore hors de contrôle, mais elle va l'être en Île-de-France"

"La situation n'est pas encore hors de contrôle, mais elle va l'être", affirme le doyen de la Faculté de médecine et directeur médical de crise de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) Bruno Riou sur France Inter lundi 15 mars, évoquant la progression du nombre de contamination au coronavirus Covid-19. "J'entends beaucoup dire qu'une semaine sans confinement est une semaine gagnée, je n'ai pas la même analyse", a-t-il ajouté. Selon lui, "il faut considérer que chaque semaine qui passe est une semaine perdue pour tout le monde".

On essaye de maintenir un équilibre très précaire entre patients Covid et patients non-Covid" dans les hôpitaux mais on va rentrer dans le dur en termes de patients non-Covid qu'on ne pourra pas prendre en charge.