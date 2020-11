Un concert électro volant au-dessus des vignes de Champagne

C’était un pari un peu fou. Un concert électro depuis la nacelle d’une montgolfière en vol. Pari réussi pour deux DJ et une violoniste qui se sont produits pendant 1h30 dans cet espace plus qu’exigu. Un défi technique et un pied de nez à ce virus qui les prive de leur public.

A la manœuvre Edouard Canon, DJ et concepteur du projet, accompagné de DJ Mast et d’Angie, violoniste, qui mettait pour la première fois les pieds à bord d’une montgolfière. Pour elle, comme pour les quinze personnes qui se sont mobilisées pour mener à bien ce projet, ce concert dans les airs, c’est une belle façon d’être solidaire avec tous les artistes mais aussi d’affirmer que la culture est toujours vivante et qu’elle sait se réinventer dans les moments difficiles.

Un concert en altitude enregistré et filmé bien évidemment par les caméras installées sur la nacelle de la montgolfière, et par un caméraman installé dans un petit hélicoptère. Des images magnifiques pour une prestation unique au-dessus du vignoble de Champagne à découvrir ici.