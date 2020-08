Tour de France : sous la menace du coronavirus

Le Tour de France va s'élancer de Nice (Alpes-Maritimes) samedi 29 aout mais reste sous la menace du Covid-19. L'épidémie inquiète de nombreuses personnes dans le peloton. "Tous les coureurs, tous les suiveurs ont été testés cette semaine. Deux membres de l’équipe belge Lotto-Soudal ont été testés 'non négatifs' au Covid-19. Ils ont quitté le Tour de France en compagnie de leurs deux camarades de chambre", explique le journaliste Grégory Naboulet

Bulle sanitaire pour les coureurs et le staff

Mais l'équipe belge sera bien au départ de la première étape samedi. Les règles ont été assouplies. "Pour qu'une équipe soit exclue du Tour de France, il faut que deux coureurs soient contrôlés positifs au coronavirus en l'espace de 7 jours. Tous les coureurs et le staff des équipes vont vivre dans une bulle sanitaire, loin de la presse et du public. Le port du masque est obligatoire à Nice et sur tout le tracé de la première étape", précise le journaliste.

