Télétravail : un blind test en visio pour retrouver du lien entre collègues

Nous ne sommes pas dans un pub mais dans les salons des salariés d'une entreprise spécialiste du numérique, près de Nantes. Et pourtant ici, tout le monde chante et tente d'identifier les titres des chansons jouées en live par un groupe de musiciens. "On ne pense pas que c'est avec le travail en fait, c'est un moment sympa qu'on passe chez soi", estime Krisnella, l'une des participantes. Son employeur a fait appel à l'équipe du site leblindtest.fr, qui a imaginé ce concept adapté à la crise sanitaire.

Derrière leurs écrans, les participants oublient un peu leur quotidien et la monotonie que peut engendrer le télétravail. Loïc Ortola est à l'origine de ce concept de blind test à distance pour le monde professionnel. "Pour les entreprises, il n'a jamais été aussi important de se retrouver. L'idée, c'était de chercher une animation qui permet aux gens d'oublier qu'ils sont derrière un écran", explique-t-il. Recréer du lien, vivre des moments de convivialité entre collègues, deux concepts qui ont malheureusement disparu de la vie en entreprise depuis plus d'un an.

Des musiciens professionnels animent la soirée

L'autre bonne idée du concept est d'avoir fait appel à des musiciens professionnels pour animer ces soirées festives. Privés de scène depuis de longs mois, ils peuvent ainsi continuer à vivre de leur métier. "C'est super car sans cela, on ne travaillerait pas en ce moment." estime la chanteuse du groupe, Marine Allaine.

La start-up propose ses services partout en France puisque la prestation se fait en virtuel. Depuis sa création au mois de mars 2020, elle a organisé une quarantaine de ces blind tests spécial télétravail.