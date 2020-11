Société : le moral des Français inquiète

Les Français n’ont plus le moral. Comme le souligne le journaliste Jean Chamoulaud sur le plateau du 23 heures de Franceinfo, dimanche 22 novembre, entre septembre et novembre, les cas de dépression ont doublé en France, passant de 10 à 21 %. Un Français sur cinq souffre de dépression et cela s’explique par plusieurs facteurs comme la solitude, le travail ou même le terrorisme. Pour tenter de les aider, 160 psychologues sont formés actuellement.

Un travail psychologique à entamer dès le plus jeune âge

La situation psychologique du pays s’avère alarmante en France. Selon le psychothérapeute Thomas d’Ansembourg, il faudrait prendre des mesures très tôt pour éviter que le moral se détériore. "Nous aurions absolument besoin que la connaissance de soi et l’intelligence émotionnelle fassent partie des programmes scolaires avec la même urgence que lire, écrire et calculer. Ce sont des enjeux fondamentaux", estime-t-il.