Russie : de nouvelles restrictions sanitaires à Moscou face à la hausse des cas de Covid-19

Face à la hausse des cas de Covid-19 en Russie, le Kremlin met en place des restrictions sanitaires à Moscou. "Le but est de doper la vaccination à partir du 25 octobre, rapporte Luc Lacroix, correspondant de France Télévisions à Moscou, en direct pour le 8 Heures de France 2, mercredi 20 octobre. Les plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinés devront rester confinés pour une durée de quatre mois."



Des annonces nationales à venir

Par ailleurs, au moins 30% des salariés de toutes les entreprises devront être en télétravail. La Russie souhaite également avoir atteint au mois de janvier le seuil des 80% de vaccinés dans le domaine des services. "Ces mesures ne concernent que Moscou pour l'instant, mais on s'attend à des annonces nationales plus tard dans la journée face à cette crise, car les records de cas et de décès en 24 heures tombent les uns après les autres", poursuit Luc Lacroix, précisant que la télévision russe, désormais alarmiste, a annoncé mardi que plus aucun lit n'était disponible dans les hôpitaux. À ce jour, moins de 35% des Russes sont vaccinés contre le Covid-19.