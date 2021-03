Royaume-Uni : une papeterie collecte les secrets des Anglais confinés

À Londres, une papeterie fournit gratuitement des cartes postales timbrées. Il est possible d'y écrire ses secrets, et de les renvoyer anonymement.

À Londres (Royaume-Uni), Eleanor Tattersfield distribue aux clients de sa papeterie de cartes postales vierges et timbrées, afin qu'ils y écrivent leurs secrets de confinement, et les renvoient à l'adresse de sa boutique. "Mon fils de 18 ans a révélé son homosexualité durant le confinement. J'ai tellement de chance. Maman fière", a écrit l'une des clientes. "Il y a beaucoup de textes qui concernent la nourriture, et des habitudes alimentaires bizarres, s'amuse la propriétaire de la papeterie, également designer. (…) Il y a des confidences au sujet de l'hygiène, comme ne pas se laver les cheveux, se laisser pousser les poils des jambes." De nombreux courriers parlent également de sexe ou de masturbation. "J'ai une relation cachée et passionnée avec la femme d'un autre homme et j'aime ça", a écrit un client mystère.

Une exposition avec les cartes postales

Tous les secrets sont anonymes. Pour le moment, 300 personnes se sont déjà prêtées au jeu. Certaines cartes sont de petites œuvres d'art, entre textes colorés, dessins et collages. "Il serait intéressant de voir combien il y a d'exemplaires de chaque thème, de de constater comment le confinement a commencé à affecter les gens", explique Eleanor Tattersfield. Elle espère que ces courriers seront étudiés, afin d'en tirer des conclusions sur l'état mental des auteurs, en situation de confinement. En attendant, la designer va organiser une exposition.