Restrictions sanitaires : l'Île-de-France exemptée de confinement le week-end ?

Reconfiner le week-end dans les départements les plus touchés est l’hypothèse la plus stricte pour limiter l’épidémie de Covid-19 dans ces zones. La fermeture des parcs et le retour de l’attestation de sortie sont envisagés par Emmanuel Macron. D’après nos informations, le gouvernement écarte cette hypothèse pour l'Île-de-France à ce stade. "Tous les leviers autres que le reconfinement sont prioritaires", affirme un ministre.

Une approche au cas par cas

La lassitude a en effet gagné les Français. L’entourage du président avoue "faire du sur-mesure". D’autres restrictions sont sur la table, comme la fermeture des rues les plus passantes, le port du masque généralisé dans les zones où ce n’est pas appliqué, ou l’interdiction de la livraison le soir, comme c’est le cas dans le Var. Le gouvernement envisage de faire passer dix autres départements supplémentaires sous surveillance.

