Restrictions Covid-19 : la Picardie tombe le masque avec un jour d’avance

C’est avec 24 heures d’avance que la Picardie a levé, mardi 1er février, l’obligation du port du masque à l’extérieur, imposée pour lutter contre le Covid-19. Ce sera le cas demain partout en France. Et pourtant, certains Français ont quand même l’intention de continuer à le porter.

À Senlis (Oise), on porte le masque sur le nez, sur la bouche ou sous le menton. En Picardie, depuis le 1er février, il n’est plus obligatoire en extérieur, il est des Senlisiens pour s’en féliciter. "Tant mieux, on respire un peu", sourit un passant. En Picardie, les préfectures n’ont pas voulu prolonger l’interdiction pour 24 heures, même si cela créé une petite confusion.

Encore bien visible dans la rue

Plus de masque dehors, oui, mais par habitude ou par précaution, il restera encore bien visible dans la rue, pour lutter contre la propagation du virus Covid-19. "Je le mets huit heures par jour au travail, donc quand je croise quelqu’un, je continue à le mettre", déclare un habitant. Les rues du marché affichent encore l’obligation de porter un masque, ce qui est un peu déroutant. Mercredi 2 février, tout le monde aura, s’il le souhaite, un nez et une bouche à l’air libre.