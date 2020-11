Report du Black Friday : une vraie victoire de Bruno le Maire ?

Ces derniers jours, les Français ont pu se rendre compte que les offres promotionnelles se multiplient. Pourtant le report du Black Friday est une situation sine qua non à la réouverture des commerces en France, selon Bruno Le Maire. "Le terrain sera dégagé pour que le président et le Premier ministre prennent une décision", assurait le ministre de l'Économie. Pour Bercy, il a fait plier le géant du e-commerce Amazon. Et pour le patron d'Amazon France, c'est avant tout pour le bien des Français : "C'est juste le fait que nous agissons en responsabilité, nous souhaitions être un support à toutes les entreprises françaises, tous les Français, nous voulons faire le bien", disait Frédéric Duval.

Déjà de nombreuses promotions

Ce report entraîne dans son sillage certains leaders du e-commerce comme Carrefour, la Fnac ou Leclerc. Mais sur de nombreux sites, il y a des déjà d'énormes promotions allant jusqu'à - 30 % ou - 50 % sur le multimédia. Mais l'arrêt de cette opération commerciale internationale est illusoire selon certains spécialistes. Le Black Friday aura bien lieu le 27 novembre car les sites étrangers ne changeront pas leur date.