Reconfinement : sera-t-il possible de se déplacer en France pendant les fêtes de fin d'année ?

Si la situation sanitaire le permet, il y aura des trains à Noël. "À partir du 15 décembre et jusqu'au 4 janvier prochain, 100% des trains devraient circuler contre environ 30% à la mi-novembre", indique la journaliste Chloé Tixier, en direct du plateau du 12/13, mercredi 18 novembre. Il est possible de réserver dès maintenant, avec des prix plus avantageux. "La SNCF promet que tous les billets seront échangeables et remboursables sans frais jusqu'au jour du départ", reprend la journaliste.

Des déplacements compliqués en bus

En revanche, se déplacer en bus s'annonce plus compliqué. "BlaBlaBus, par exemple, ne va pas relancer son offre avant mars prochain, précise Chloé Tixier. Si vous avez déjà réservé vos billets, ils seront bien sûr remboursés". La compagnie FlixBus a également suspendu ses lignes, depuis le 2 novembre, et ce jusqu'à nouvel ordre. "Si les conditions de déplacement sont bientôt assouplies, elle assure que l'activité pourra reprendre à Noël", conclut la journaliste.

