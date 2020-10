Reconfinement : quelles sont les nouveautés ?

Le vendredi 30 octobre, à minuit, marquera le début du reconfinement. L'attestation de déplacement dérogatoire fait son retour, et devra être remplie afin d'aller travailler, de sortir pour des besoins essentiels, pour promener son animal de compagnie ou pour s'aérer. Nouveauté du reconfinement : une attestation sera nécessaire pour emmener ses enfants à l'école. Ces documents sont disponibles en format papier ou sont téléchargeables sur l'application "Tous Anti-Covid".

135 euros d'amende en cas de non-respect des mesures

Les sorties seront limitées à 1 kilomètre autour de chez soi et à seulement 1 heure par jour. Une amende de 135 euros est prévue en cas de non-respect des mesures. À la différence du premier confinement, les lieux publics resteront ouverts : les cimetières, lieux de culte, parcs et marchés seront accessibles. En revanche, les manifestations non déclarées sont toujours interdites.

Le JT

Les autres sujets du JT