Reconfinement : quelle forme prend t-il ?

C. Demangeat, B. de Saint-Jore

C. Demangeat, B. de Saint-Jore France 3 France Télévisions

Mercredi 28 octobre, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est adressé aux Français pour annoncer le retour au confinement. Il sera national, toutes les sorties devront se faire avec une attestation et les commerces non-essentiels seront fermés, comme au premier confinement. "Tous les 15 jours, nous ferons le point sur l'épidémie et déciderons, le cas échant, de mesures supplémentaires et nous évaluerons alors si nous pouvons alléger certaines contraintes", a annoncé le président mercredi 28 octobre.

Les écoles resteront ouvertes

Changements majeurs par rapport au printemps, les écoles, services publics et les marchés resteront ouverts. Seuls les étudiants suivront les cours à distance. "Nos enfants ne sauront être privés d'éducation, d'instruction, de contact avec le système scolaire", a expliqué Emmanuel Macron au moment de son allocution. Les protocoles sanitaires seront renforcés comme le masque qui devra être porté par les enfants dès l'âge de six ans. Un deuxième confinement qui doit permettre à l'économie de tourner.

