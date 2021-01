Reconfinement : l’exécutif étudie plusieurs options, Jean Castex va rencontrer les partenaires sociaux

Les annonces du gouvernement sont plus que jamais attendues, mais tout semble converger vers un troisième confinement. Jean Castex va rencontrer les partenaires sociaux vendredi 29 janvier, après avoir reçu des élus locaux et les présidents des groupes politiques du Parlement. "Tous, peu importe les partis, ont vu les chiffres, et de nouvelles mesures de freinage, comme un confinement avec des contours à définir, sont probablement inéluctables", a expliqué Patrick Mignola, président du groupe Modem à l’Assemblée nationale. Une chose est sûre, le couvre-feu ne suffit plus à enrayer la propagation du virus, notamment des variants, selon le gouvernement.

"Plusieurs scénarios ont été étudiés, ils vont d’un renforcement du cadre actuel jusqu’à un confinement dont les modalités doivent être décidées à la lumière des deux précédents", explique le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Diverses options sont sur la table : un confinement strict, un couvre-feu la semaine et un confinement le week-end, des déplacements limités entre régions ou encore un allongement des vacances scolaires. Emmanuel Macron devrait prendre la parole en fin de semaine ou lundi 1er février. Un débat et un vote suivront au Parlement.

