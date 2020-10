Reconfinement : les visites en Ehpad sont autorisées

Pas de retour à l'isolement pour les résidents d'Ehpad, c'est un soulagement. Marine Gilenez visite son grand-père, Raymond Dupuis. L'annonce d'Emmanuel Macron la soulage : "c'est une vraie chance. Je pense que c'est essentiel parce que les personnes âgées ont autant besoin de nous qu'on a besoin d'elles. Heureusement qu'on peut garder le contact, heureusement !". Comme tous les pensionnaires, Raymond Dupuis a mal vécu le confinement du printemps. La rupture a été trop brutale : "Je me suis dit, je vais finir mes jours en prison. J'ai quand même 93 ans et demi".

L'arrivée des tests antigéniques

Les mesures sanitaires ont été renforcées. Les gestes barrières sont bien acceptés, comme l'atteste Renée Planchais, 88 ans : "maintenant on a une très bonne organisation, avec tout le matériel voulu et puis le masque obligatoire. On a une surveillance constante par les aides-soignants". Des dépistages sont déjà organisés, mais l'arrivée des tests antigéniques sera un allié de taille pour éviter les foyers de contamination.

