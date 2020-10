Reconfinement : les consommateurs parisiens réagissent à la fermeture des bars et restaurants

À partir de vendredi 30 octobre à minuit, les bars et restaurants ne pourront plus accueillir de clients : la France se reconfine. France Télévisions a recueilli la réaction de Parisiens plutôt résignés attablés à un café du 11e arrondissement. "Ils s'attendaient tous, en réalité, à l'annonce d'un nouveau confinement et donc à la fermeture des bars et restaurants, indique le journaliste Ignacio Bornacin, sur place. Ils ont, pour la plupart, suivi l'allocution du président de la République sur leur smartphone avant de rentrer chez eux et de respecter le couvre-feu de 21 heures".

"On s'y attendait de toute façon"

Une fin de soirée plutôt morose. "D'ici vendredi, il faut profiter, on n'a pas trop le choix", estime une cliente. "Rien que pour aider les bars", surenchérit une de ses amies. "Vu le nombre de cas qui augmentent depuis quelques mois, je comprends tout à fait, indique un consommateur. On s'y attendait de toute façon ; je ne voyais pas d'autres solutions".

