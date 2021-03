Reconfinement : la consultation des élus locaux est un "changement de méthode positif", souligne le maire de Fontainebleau

Les élus locaux ont "pu s'exprimer" avant les annonces gouvernementales de jeudi, c'est un "changement de méthode positif", a jugé vendredi 19 mars sur franceinfo Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau et président de la Fédération hospitalière de France.

"Il y a eu 48 heures pendant lesquelles tout le monde a pu s'exprimer, en tous les cas dans les territoires concernés, les élus, les forces vives", explique Frédéric Valletoux. Lui-même, en tant que président de la Fédération hospitalière, a été reçu par le président de la République mardi. "C'est un grand changement par rapport à d'autres périodes où, depuis un an, parfois, les décisions tombaient sans que personne n'ait été mis ni dans la confidence ni été consultée", souligne l'élu.

"On ne peut pas réfléchir en chambre, on ne peut pas décider à quelques-uns au sommet de l'État de mesures qu'ensuite d'autres devront participer à mettre en œuvre". Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau et président de la Fédération hospitalière de France à franceinfo

La consultation des élus locaux est "positive parce qu'il y a aussi la volonté de tout le monde de se dire que dans les départements concernés, c'est peut-être la dernière période de confinement, la 'Der des Ders' [une expression qui concernait la Première Guerre mondiale censée être la dernière guerre] et que finalement, si on arrive à accélérer la vaccination, on va peut-être voir enfin la sortie du tunnel" ajoute Frédéric Valletoux, qui rappelle que les maires sont très impliqués dans le déploiement de la campagne de vaccination en France.

"Les Parisiens ne sont pas censés venir à Fontainebleau"

Interrogé par ailleurs sur le risque de voir de nombreux promeneurs se ruer vers la forêt de Fontainebleau pendant cette période de confinement, le maire répond que "l'avantage de la forêt de Fontainebleau, c'est qu'elle est très grande, elle fait une fois et demie la superficie de la ville de Paris. On peut s'y promener sans être dans des phénomènes d'attroupement". Avec la limitation de déplacement de 10 km, "les Parisiens ne sont pas censés venir. Il y aura de toute façon, je pense, des contrôles, en tout cas des contrôles sur les parkings", avance Frédéric Valletoux qui en appelle à la responsabilité de chacun à "respecter encore quelques semaines des règles qui peuvent paraître contraignantes, mais qui, peut-être, nous permettront d'en sortir".