Reconfinement : dernière ligne droite pour les Français

Certains Français ont profité, mercredi 28 octobre, de leurs dernières heures sans contraintes avant le reconfinement. Les plus prévoyants se sont tournés vers les supermarchés : papier toilette, pâtes, sucre ou encore farine. À Reims (Marne), la direction s’est préparée à un afflux inhabituel et a prévu de larges stocks. Quatre fois plus de clients se sont pressés dans les rayons dans l’ouverture.

Derniers plaisirs

Les salons de coiffure aussi ont connu une forte affluence. À Boulogne, dans les Hauts-de-Seine, un salon a planifié 40 rendez-vous au lieu des 20 habituels. Même son de cloche dans les magasins de vêtements. "J’avais envie de me faire un petit plaisir avant peut-être l’annonce ce soir d’un éventuel reconfinement", témoignait une acheteuse à Paris avant les annonces d'Emmanuel Macron. Enfin, les cinéphiles ont profité d’une dernière séance dans les salles obscures.