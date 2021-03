Reconfinement de 16 départements : les habitants de la Somme réagissent aux annonces du gouvernement

Les Amiénois n'y ont pas échappé : ils sont désormais confinés sept jours sur sept. Certains comprennent la mesure. "On a déjà été confinés deux fois, on sera confinés trois fois, voilà, c'est tout !", témoigne une passante, plutôt conciliante. D'autres jugent ce reconfinement trop drastique. "On a le droit de vivre aussi, un peu", s'emporte une promeneuse. Le taux d'incidence dans la Somme est actuellement de 305 cas pour 100 000 habitants. Pour une commerçante, il aurait fallu reconfiner plus tôt. "Le bon choix aurait peut-être été de confiner en février", selon elle.

Confinement au minimum pour quatre semaines

Pour sortir la journée, il faudra à nouveau se munir d'une attestation et ce pendant au moins un mois. Si les habitants de la Somme s'attendaient à de nouvelles restrictions depuis plusieurs jours, la surprise du soir est pour le département voisin, la Seine-Maritime. Ils sont les victimes collatérales de leur proximité géographique avec les Hauts-de-France.