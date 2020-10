Protocole sanitaire renforcé dans les restaurants à Paris : "On va finir par dégoûter les gens d'aller au restaurant", alerte l'Umih

Paris et la petite couronne vont passer en alerte maximale sur la carte du Covid-19, ce qui implique la mise en place de nouvelles restrictions dans les restaurants, qui resteront malgré tout ouverts.

"On ne comprend plus, car on a déjà une désaffection de la clientèle dans nos restaurants, c'est très dur aujourd'hui dans les bars et restaurants", a réagi Thierry Fontaine président de l'Umih nuit France (l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) sur franceinfo dimanche 4 octobre, alors que Paris et sa petite couronne vont basculer en zone d'alerte maximale et attendent de nouvelles restrictions dévoilées lundi, a annoncé Matignon à l'AFP. Les services du Premier ministre ont par ailleurs précisé que les restaurants pourront rester ouverts avec un protocole sanitaire renforcé malgré le regain de l'épidémie de Covid-19.

On aura des restaurants vides mais ouvertsThierry Fontaineà franceinfo

"Peu s'en sortent et on va encore renforcer des protocoles, on va finir par dégoûter les gens d'aller au restaurant. On ne les ferme pas mais on fait fuir la clientèle, ce qui revient au même", a-t-il lancé. "Est-ce que c'est la bonne solution ? Je ne suis pas sûr. On aimerait bien qu'on puisse nous donner des études claires et pas une étude américaine avec sans doute pas les mêmes protocoles que les nôtres", a conclu Thierry Fontaine a propos des connaissances sur la transmission du coronavirus dans les restaurants.