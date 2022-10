Pouvoir d’achat : un patron du Pas-de-Calais offre une prime de 1 000 euros à ses salariés

France 3

Dans une brasserie située à Arques (Pas-de-Calais), les ventes ont progressé en moyenne de 20% chaque année malgré le Covid-19 et l’augmentation du prix des matières premières. Le patron, André Pecqueur, a donc décidé de récompenser ses salariés en leur annonçant cette semaine du 17 octobre, le versement d’une prime de 1 000 euros. "Ça fait plaisir", reconnaît un salarié. "Quelques fois on me dit : 'Vous avez une super réussite'. Je dis : Non, nous avons une super réussite", déclare André Pecqueur, PDG des brasseries Goudale et Saint-Omer.

Le 13e mois versé en novembre

Au total, ce sont 700 salariés qui toucheront la prime de 1 000 euros dès le 28 octobre. "Je vais mettre un peu de côté, je vais me faire plaisir pour les fêtes", se réjouit l'un d'entre eux. Selon les employés, ce n’est pas la première fois que le patron fait preuve de partage. "Il faut que les patrons comprennent que finalement l’argent appartient à la société et pas aux patrons", poursuit André Pecqueur. En plus de la prime, le PDG a décidé d’avancer cette année le versement du 13e mois dès le mois de novembre.