Pourquoi les guêpes prolifèrent-elles cet été?

En terrasse, dans les boulangeries ou dans les maisons, cet été, les guêpes reviennent nombreuses bourdonner aux oreilles des Français. Sur un marché lyonnais (Rhône), les clients sont unanimes : "Il y a en a de plus en plus", affirme une passante. "Elles viennent se poser sur les plats, attirés par les viandes et les fruits", confirme un autre client. Comment expliquer cette prolifération ? Est-ce un effet du confinement ?

Une météo favorable

"Il n’y a pas vraiment eu un effet, puisque d’un côté, certains jardins ont été tondus deux ou trois fois plus que d’habitude et de l’autre côté, des espaces verts ont été délaissés donc globalement ça s’équilibre plutôt", explique Serge Gadoum, chargé de projets insectes pollinisateurs de l’Office pour les insectes et leur environnement. Pour ce spécialiste, c’est plutôt la météo qui leur a été favorable, avec un hiver doux et des grosses chaleurs estivales.

