Pour Dominique A, qui sort "Vie Étrange", "fermer des lieux de culture, c'est un choix"

Dominique A sort un disque, "Vie Étrange", écrit pendant et après le premier confinement, réponse à cette sensation d'isolement qui l'a finalement beaucoup inspiré. Un disque sensible, dans une période difficile pour la culture, qu'il a du mal à comprendre.

Chez Dominique A, tout finit en général par des chansons. Une joie, une peine, une lecture, il ne se ferme aucune porte. Alors, après une année 2019 bien remplie, parcourue de deux albums, Toute Latitude et La Fragilité, il s'apprêtait à affronter 2020 plus en retrait. Malheureusement, le confinement est passé par là, et très vite aussi, la mise au ban de la culture ; fermeture des salles, des librairies, des musées, au coeur d'une crise sanitaire dans laquelle le "biologique" a très vite pris le pas.

Il n'y a de considération ni pour le psychologique, ni pour le spirituel, et moi ça me pose vraiment problème. Dominique A

Dominique A : "Fermer les lieux de culture, c'est un choix" --'-- --'--

Le chanteur et musicien nantais, qui se dit "prêt à [se] conformer à ce qu'on [lui] dit", fait part en réalité de son incrédulité face à la conception "productiviste" à l'oeuvre actuellement. Et sa parole s'entend d'autant plus qu'il a fait de 2020 une année de création à part entière.

Deux périodes de création différentes

Tout a commencé en confinement, avec ce titre bien nommé, L'Éclaircie, lâché sur les réseaux, reprise d'une chanson de Marc Seberg, le groupe du Rennais Philippe Pascal - également chanteur de Marquis de Sade -, décédé quelques mois plus tôt, et que Dominique A admirait profondément (et auquel il consacre aussi le livre Fleurs Plantées par Philippe, sorti en octobre aux éditions Mediapop). Ces premières notes ont donné une envie au chanteur à l'arrêt, chez lui à Nantes : "Parvenir à sortir la tête hors de l'eau et ne pas se laisser aller".

Il en sortira un premier disque de quatre titres, Le Silence ou tout comme, aux teintes électro et la voix rentrée, puis le déconfinement en apportera cinq autres, chansons simples, sensibles, explorant les sentiments d'une période compliquée. Aujourd'hui, le disque Vie Étrange rassemble toutes ces compositions. "Finalement, dit-il aujourd'hui, cette période monochrome répondait en quelque sorte à certaines de mes chansons antérieures, des chansons on va dire d'enfermement."

Si on réécoute ces chansons dans deux ou trois ans, j'espère qu'on les écoutera comme le témoignage d'une époque révolue. Dominique A

En 2020, avec ces chansons millésimées, Dominique A continue à écrire, une Vie Étrange au ralenti forcé, un disque pour combler le manque.

Dominique A sort un recueil de chansons très 2020 | La chronique de Yann Bertrand --'-- --'--

Dominique A, Vie Étrange (Cinq 7/Wagram). Disque disponible.