Pays basque : sur la côte, les restaurateurs souhaitent rouvrir les terrasses

Sur la plage d’Anglet, près de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), mardi 30 mars, quelques touristes viennent profiter du soleil et de la mer : l’occasion d’oublier le virus le temps d’un instant. Il y a la queue devant les restaurants de plage. Seule la vente à emporter est autorisée : les clients doivent manger sur la plage ou sur le remblai. “C’est complètement illogique, sachant que sur la plage on peut retrouver des groupes de personnes les uns avec les autres, alors que là, on pourrait profiter des tables”, estime un client, agacé.

Une épidémie qui progresse peu

Dans ce département, le Covid-19 progresse peu : le taux d’incidence est même quatre fois en dessous du taux national. Certains restaurateurs du Pays basque demandent au gouvernement de pouvoir tester la réouverture des terrasses le midi. “On est prêt à faire la “police” dans notre établissement pour faire en sorte que les personnes respectent les réglementations sanitaires", explique Laurent Salles, restaurateur. Ils demandent également l’accès à la vaccination pour tous les salariés du secteur en contact avec les clients.