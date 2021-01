Nouvelles mesures de restriction : la santé psychique des Français inquiète l'exécutif

La lassitude et la déprime générale des Français, ajoutées au risque d'une désobéissance civile, pèsent de plus en plus lourd dans les décisions de l'exécutif, qui devrait annoncer de nouvelles mesures de restriction, voire un reconfinement.