Nord : des bénévoles aident les enfants à faire leurs devoirs dans un centre social

À Denain (Nord), les enfants peuvent venir faire leurs devoirs dans un centre social. Ils sont encadrés par des bénévoles qui les conseillent le matin et jouent avec eux l’après-midi.

En ces temps de confinement et de crise sanitaire, la solidarité s’organise dans certaines villes de France. Du côté de Denain dans le Nord, un centre social ouvre ses portes aux plus jeunes. Les parents peuvent les déposer dans ce lieu où ils disposeront d’un encadrement adapté. Plusieurs bénévoles proposent de les aider à faire leurs devoirs et les conseiller s’ils ne comprennent pas certains exercices. "C’est mieux de le faire ici avec quelqu’un qui nous aide", confie un enfant.

Travail le matin, repos l’après-midi

Le matin, les enfants ont les yeux rivés sur leurs cahiers : exercices de mathématiques pour certains, de conjugaison pour d’autres. Mais une fois les devoirs terminés, c’est l’heure de la détente qui arrive dans le centre social. Les bénévoles jouent à différents jeux avec les plus jeunes. "Ils m’apprennent à jouer aux cartes. Moi je leur ai appris et eux ils m’apprennent", explique Louisette Damiens, une bénévole.