Noël : les préconisations du Conseil scientifique pour des fêtes sereines

J-10 avant les fêtes de fin d'année. Premiers préparatifs et pour beaucoup, à l'approche des réunions de famille, la prudence est de mise. Le Conseil scientifique rappelle cette année encore une batterie de recommandations. Parmi les principales : limiter le nombre de convives, notamment dans des locaux fermés. Bien aérer les pièces et souvent, et le respect du port du masque, surtout pour les plus fragiles. "La pièce est assez grande, du coup on va pouvoir espacer les convives", explique une passante. "On se testera avant, tout simplement", déclare un autre.

Faie baisser les taux de transmission

Car les experts le martèlent : le geste le plus utile reste le dépistage. Utiliser des autotests et les mettre à disposition des participants, ou se faire dépister avant de se rassembler, même vacciné. Des recommandations qui accompagnent une accélération de la vaccination, notamment pour la troisième dose. Le Conseil scientifique appelle à la responsabilité de chacun. À quelques jours des fêtes, l'enjeu est bien de faire baisser les taux de transmission, qui permettrait de réduire les hospitalisations.