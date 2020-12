Noël : 40% des Français prévoient de garder le masque

Les guirlandes sont posées, les décorations installées, dans les villes l'esprit de Noël est déjà présent. À quoi va ressembler le réveillon 2020 ? Dans ce quartier parisien, le sentiment qui domine est la prudence. "On va aller voir mes parents, mais on va y aller à tour de rôle pour ne pas être trop nombreux, ce n'est pas possible autrement", explique une riveraine. "Je garderai mon masque toute la journée et quand le repas de Noël sera terminé, j'irai à l'hôtel", confie une passante.



"Une démocratie familiale"

Selon un sondage Ifop pour Odero, 55% des Français qui voient des seniors vont les retrouver cette année pour les festivités. 26% d'entre eux prévoient un test Covid avant les retrouvailles et 40% porteront un masque en intérieur. "Pour une grande partie de la population, ça va être le moment d'être plus adultes (...) de discuter entre-soi, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on décide de faire ? D'une certaine manière, c'est presque une démocratie familiale qui est en train de se mettre en route", explique Serge Guérin, sociologue.

